Eraclea (Ve), perseguita ex e picchia suocera: denunciata

15:15 – Una cittadina romena di 38 anni residente a Eraclea è stata arrestata dai carabinieri di San Donà di Piave (Venezia) con l’accusa di stalking nei confronti del suo ex compagno. Questi aveva denunciato la donna per minacce a lui e a sua madre.

La donna inoltre telefonava di notte all’uomo, lo seguiva per strada e più volte, dopo che lei aveva ecceduto con l’alcol, sono stati visti litigare in pubblico. Inoltre lei avrebbe anche aggredito la suocera. In quest’ultima occasione i militari hanno fermato la romena prima che potesse aggravare la situazione, hanno portato la madre dell’ex compagno al riparo e portato via lei in stato d’agitazione. Ora si trova in carcere in attesa del processo di convalida del fermo. (Fonte. Ansa – 13:15)