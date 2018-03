Fan di Brosnan o amanti di Hemingway? Cercasi comparse per nuovo film

Condividi

A.A.A. cercasi comparse per il nuovo film “Across the river and into the trees“, tratto dal romanzo di Ernest Hemingway Di là dal fiume e tra gli alberi, che sarà diretto dal famoso regista neozelandese Martin Campbell ed interpretato dall’ex agente 007 Pierce Brosnan. La maggior parte delle riprese verranno realizzate a Venezia e nella provincia di Padova per poi concludersi in Spagna.

Ambientato in Italia alla fine della seconda guerra mondiale, il famoso attore vestirà i panni del Colonnello dell’Esercito Americano Richard Cantwell, un eroe di guerra di grande intelligenza e cultura, che affronta la notizia della sua malattia terminale con caparbio disprezzo. Determinato a trascorrere i suoi ultimi giorni in tranquilla solitudine, chiederà ad un pilota militare di condurlo a Venezia, per rivedere i luoghi da lui più amati e imbarcarsi in un’ultima caccia all’anatra. Ma i piani di Cantwell cominceranno a prendere un’altra direzione dopo l’incontro casuale con una bella aristocratica che gli offrirà di nuovo speranza, redenzione e una fuga dagli orrori della guerra. Una splendida storia d’amore che riesce a prendere vita nonostante le atrocità e l’efferatezza della seconda guerra mondiale.

Per partecipare ai casting sarà necessario presentarsi nelle giornate di:

– GIOVEDÌ 22 MARZO 2018 presso Centro Culturale San Gaetano, Via Altinate, Padova.

– VENERDÌ 23 e SABATO 24 MARZO 2018 presso Hotel NH Venezia Laguna Palace, Viale Ancona, 2 – Venezia Mestre

I casting si svolgeranno dalle ore 09:00 alle ore 18:30 con una pausa tra le ore 13 e le 14. Ai casting potranno partecipare bambini, uomini e donne di estrazione italiana ed extracomunitaria. Per le persone che avranno compiuto i 74 anni di età sarà necessario portare un certificato medico che attesti il loro buono stato di salute.

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di fotocopie di:

– documento di identità valido

– codice fiscale o tessera sanitaria

– Iban

Per i cittadini extracomunitari sarà necessario portare inoltre:

– fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità.

Si segnala che, essendo un film storico, non potranno partecipare ai casting gli uomini e le donne con capelli e tagli troppo moderni, meches o colorazioni innaturali, piercing e tatuaggi evidenti e vistosi. È consentita, invece, la partecipazione ai calvi.

Per chi fosse proprietario di un cane, è richiesta documentazione fotografica.

Secondo le vigenti norme di legge, sono impossibilitati a lavorare come comparsa, per motivi burocratici, le seguenti categorie di lavoratori: Cassa integrati, Forze dell’ordine, Dipendenti pubblici, Lavoratori dipendenti in malattia o infortunio.

Segnaliamo che non sarà necessario partecipare ad entrambi i casting, perché le scelte delle persone verranno effettuate anche in base alla distanza del luogo di riprese. Consigliamo, pertanto, di prendere parte al casting più vicino al proprio luogo di domicilio.

Ph: Flickr by @sebaso CCBYSA3.0