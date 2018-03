Guida alpina soccorre migrante incinta, rischia 5 anni di carcere

Condividi

Una nigeriana incinta di otto mesi ha tentato, assieme alla famiglia (il compagno, e due bambini di 2 e 3 anni), di attraversare il confine tra Italia e Francia, nei pressi del passo di Monginevro (in foto) a 1900 metri d’altezza. Come scrive Tgcom24, durante la scalata incontra la guida alpina francese Benoît Ducos che non ci pensa due volte e li carica in macchina per portarli all’ospedale più vicino.

Durante il tragitto, Ducos viene bloccato da una pattuglia della gendarmerie che gli contesta il fatto di avere a bordo dei clandestini, privi di documenti. In quel momento, però, iniziano le doglie e la guida supplica il poliziotto di consentirgli di raggiungere l’ospedale più vicino. Poche ore dopo la donna dà alla luce il bambino. Ora Ducos rischia fino a 5 anni di carcere con l’accusa di aver violato le leggi sull’immigrazione.

Ph: By rodolphe de soras – originally posted to Flickr as PICT0485, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4129670