Il mistero dei dischetti di plastica che hanno invaso le coste italiane

Condividi

Un mistero al quale non si riesce ancora a dare una spiegazione. In questi giorni migliaia di dischetti di plastica forati hanno invaso il litorale tirrenico italiano, da Capri fino alle coste della Toscana. «Le prime segnalazioni che ci sono arrivate risalgono intorno al 2o febbraio a Ischia – spiegano gli attivisti di Clean Sea Life -. I dischetti, spinti dalle correnti che fluiscono lungo la costa, stanno proseguendo la loro corsa verso nord».

«Assomigliano molto a cialde di caffè ma non lo sono: nelle foto si vede chiaramente che le cialde sono più piccole rispetto ai “nostri” dischi. La cosa più probabile è quindi che siano dischetti impiegati nei sistemi di trattamento biologico delle acque (come i sistemi MBBR Moving Bed Biofilm Reactor o reattore a biomassa adesa a letto mobile): sono i supporti dove crescono i batteri che depurano l’acqua, assimilandone i nutrienti. Ce ne sono di diverse forme e dimensioni. Dischetti simili infatti sono stati trovati a migliaia 7 anni fa in America: provenivano dall’impianto di trattamento della cittadina di Hookset che, a causa di forti piogge, il 6 marzo del 2011 andò in tilt scaricando dai 4 a 8 milioni di dischetti (oltre a mille metri cubi di liquame)».

«Gli oceanografi del Lamma (il Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile della Regione Toscana, CNR e Fondazione per il Clima e la Sostenibilità) con cui collaboriamo cercheranno di risalire, attraverso i modelli della circolazione delle correnti, all’origine dello sversamento. Dobbiamo però risalire al “paziente zero”, usando l’analogia delle epidemie: cioè la/le località che per prime sono state investite dai dischetti e che, presumibilmente, sono le più vicine al punto di sversamento. Per questa ragione è importante che ci segnaliate gli spiaggiamenti e soprattutto ci indichiate quando sono stati visti in quella località per la prima volta. Siamo in contatto costante con il Reparto Ambientale Marittimo della Capitaneria di Porto e con l’Ufficio tutela e valorizzazione del mare e delle coste della Regione Lazio, che ha mobilitato l’Arpa e segnalato la situazione ai Carabinieri».

Clean Sea Life conclude lanciando un appello: «rimbocchiamoci le maniche, indossiamo i guanti e andiamo a raccoglierli! Facciamo una gara: chi ne raccoglie di più vince maglietta e borraccia di Clean Sea Life».