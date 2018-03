Orrore a Venezia, trovato corpo mummificato

Condividi

13:58 – Rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo in un appartamento a Venezia. I carabinieri sono quasi certi che si tratti del proprietario dell’abitazione, un uomo di 75 anni, cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile.

Gli ultimi segnali di vita risalgono all’estate del 2011. Nella casa sono stati trovati bollette, diversi alimenti in stato di composizione e una brandina al centro della stanza dove si trovava il corpo mummificato. Non sembra ci siano segni di violenza e questo farebbe escludere una morte per motivo traumatico. Si procederà comunque con l’autopsia. (Fonte: Ansa – 12:58)