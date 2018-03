Padova, meglio limite 30 km/h che il fantasmagorico tram

Condividi

Una ragazzina viene investita a Padova. Sull’onda dell’emozione il vicesindaco Arturo Lorenzoni lancia un nuovo proclama: limite di velocità a 30km/h sulle strade secondarie. A parte l’estemporaneità della dichiarazione – che avrà effetti negativi sulla concreta applicazione – la proposta è assolutamente condivisibile. Anzi è persino troppo modesta poiché il limite di 30km/h potrebbe essere applicato a tutto il territorio comunale come regola che prevede qualche eccezione sulle vie di scorrimento. Ma non è un’impresa facile. Non basta mettere un segnale né minacciare severe sanzioni come i profani credono. Il comportamento di decine di migliaia di persone sulle strade non può che cambiare gradualmente e per mezzo dell’imitazione di comportamenti collettivi. Già da qualche anno alcune città europee hanno applicato il limite di velocità generalizzato di 30km/h a tutta l’area urbana con l’eccezione di poche direttrici dove è indicato che si può procedere a 50km/h o più. Sono attuati in Europa anche i cosiddetti progetti “incidenti zero” che implicano un intervento pesante sulla manutenzione, sulla gestione e sul disegno delle strade.

Anzitutto il limite dei 30km/h, se bene applicato e integrato con altri interventi, riduce le code, il rumore, i consumi e quindi l’inquinamento più di qualsiasi occasionale giornata ecologica. Crea inoltre una sensazione di tranquillità sia tra i pedoni e i residenti sia tra gli stessi automobilisti; di conseguenza aumenta la qualità della vita senza diminuire la velocità media di percorrenza. Ho proposto in più occasioni di passare dal concetto di velocità massima a quello di velocità fissata per la quale oggi le auto dispongono di numerosi strumenti. Se il limite venisse introdotto di forza, si registrerebbe la solita incontrollabile illegalità di massa: per esempio, ma non solo, la sosta selvaggia aumentata negli ultimi tempi. Se tutta l’attenzione si concentra sulla mitica soluzione di un tram che risolve ogni problema, non c’è tempo né personale per pensare a interventi ben più incisivi e meno costosi. E la situazione degrada.

Quando fu presentato il piano per estendere a tutta l’area urbana il limite dei 30km/h, la società di trasporto pubblico e i sindacati di una città europea protestarono sostenendo che il limite avrebbe penalizzato la velocità di percorrenza. I tecnici e i politici fecero rilevare che la velocità media degli autobus era già inferiore ai 30Km/h e quindi in concreto non vi sarebbe stato alcun rallentamento bensì minore stress per i lavoratori. Un comportamento corretto da parte degli autisti degli autobus e dei mezzi pubblici opererebbe da esempio per tutti. L’estemporaneità degli annunci crea solo malumori: si pensi che a Padova i sindacati difendono gli autisti che hanno superato i limiti di velocità! E a Vicenza un autista d’autobus sorpreso a parlare, chattare e guidare oltre i limiti di velocità se l’è cavata con un giorno di sospensione! Questi sono dati essenziali del problema, non particolari. Il traffico va gestito con sensibilità politica, non è cosa da ingegneri. La formazione e la responsabilità degli autisti di bus e taxi, per non parlare di quella delle varie forze di polizia che spesso si comportano in modo tutt’altro che esemplare, sarebbe essenziale.

Nemmeno la cosiddetta educazione della cittadinanza può bastare. Prima di un’educazione (che non può essere imposta da un despota sia pure illuminato), è necessario procedere con attenzione, competenza e delicatezza all’informazione e alla comunicazione. L’informazione non può arrivare tutta insieme, ma deve seguire un processo graduale altrimenti è rifiutata. La comunicazione – che con un linguaggio politichese da anni settanta viene ancora chiamata “partecipazione” e si dimostra quanto di più inefficiente e settario ci possa essere – consiste nel creare un collegamento tra gli obiettivi pubblici e privati. Il consenso non si forma sulla decisione finale, ma sulla legittimità del processo. Non si preoccupino gli amanti del conflitto e della polemica: lo spazio e il tempo per discussioni e contrasti rimane inalterato, ma si può fare in modo che sia utile.