Pmi italiane, le top performer sono a Nord Est

Le migliori piccole medie imprese italiane si trovano a Nord Est. Il dato, scrive Enrico Netti sul Sole 24 Ore a pagina 13, emerge da uno studio realizzato da Banca Ifis che analizza i bilanci depositati tra il 2014 e 2016 da oltre 996mila aziende di cui 759mila Pmi. Le Pmi del Nordest risultano le top performer nazionali in termini di crescita del fatturato e minima rischiosità finanziaria. Maglia nera invece per le piccole imprese del Centro e Sud Italia penalizzate da una rischiosità sopra la media.

«La densità del tessuto imprenditoriale, la qualità dei servizi sul territorio, l’efficienza logistica sono dei prerequisiti per operare in maniera sempre più integrata con fornitori e clienti e sotto tutti questi profili il Nord offre dei vantaggi oggettivi», spiega al Sole 24 Ore Raffaele Zingone, responsabile di Banca Ifis Impresa Italia. Le Pmi riescono in genere a ottenere un equilibrio fra finanziamento con mezzi propri e debito migliore delle cugine medio-grandi soprattutto nei settori delle macchine utensili, logistica e trasporti. Secondo il rapporto di Banca Ifis, le Pmi italiane nel triennio 2014-2016 hanno fatto registrare un tasso di crescita media annua del fatturato del 5,65% contro il -1,15% di quelle a media e alta capitalizzazione.