Resana (Tv), madre picchiata dalle figlie per soldi

Due studentesse di 17 e 20 anni residenti a Resana (Treviso) hanno aggredito e picchiato la loro madre perchè si rifiutava di dare loro i soldi per una vacanza a Praga. Come scrive Fabiana Pesci su La Tribuna a pagina 15, la donna, un’infermiera poco più che 40enne, non voleva dare loro il numero della sua carta di credito e per tutta risposta è stata immobilizzata e minacciata con un coltello dalle figlie.

I fatti risalgono ad alcune settimane fa. Preoccupati dalle grida provenienti dall’appartamento, i vicini hanno chiamato i carabinieri. La madre intanto era fuggita spaventata al Pronto Soccorso dove i medici le hanno pronosticato una prognosi di 7 giorni per vari graffi ed ecchimosi a braccia e gambe, un chiaro segno di una colluttazione con le figlie. Le ragazze sono state denunciate dalla madre e ora dovranno rispondere dei reati di lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso.