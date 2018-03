Rivoluzione sessuale, in arrivo il “pillolo” anticoncezionale

Condividi

100 uomini dai 18 ai 50 anni di età hanno offerto il loro corpo alla scienza per sperimentare un anticoncezionale maschile. La compressa è a base di dimetandrolone undecanoato (DMAU) e contiene un mix di ormoni che in pratica disinnescano lo sperma. Ovviamente il preservativo rimane un’ottima precauzione contro le malattie sessualmente trasmissibili, ma se questa ricerca statunitense proseguirà con successo, potremmo assistere a una rivoluzione sessuale: anche i maschi prenderanno la pillola.

«Il DMAU è un importante passo avanti nello sviluppo di una pillola maschile da assumere una volta al giorno» ha spiegato la ricercatrice Stephanie Page, madrina dello studio condotto dalla Washington University di Seattle. I volontari hanno assunto il farmaco per, 28 giorni, una volta al giorno insieme a del cibo. È stata constatata una “marcata soppressione” degli ormoni richiesti per la produzione di sperma. Nella maggior parte dei volontari non è stata riscontrata mancanza di appetito sessuale, ma un aumento di peso e una diminuzione del colesterolo “buono”.«Questi risultati promettenti non hanno precedenti nello sviluppo di un prototipo di pillola maschile”, ha spiegato la dottoressa Page, aggiungendo : «sono attualmente in corso studi a lungo termine per confermare che DMAU preso ogni giorno blocchi la produzione di sperma».

Fonte: Affariitaliani.it

(ph: 5thingsilearned.com)