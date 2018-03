Siracusa, uccisa e gettata nel pozzo: il compagno confessa

Condividi

Laura Petrolito, 20 anni, madre di due figli, è stata uccisa ieri con sei coltellate e gettata in un pozzo, a Canicattini (Siracusa). Il compagno Paolo Cugno, questa mattina, dopo una lunga notte di interrogatorio, è crollato e ha confessato il femminicidio.

Al culmine dell’ennesima lite l’uomo, già segnalato in passato per un carattere aggressivo e impulsivo, l’ha colpita alla gola e al corpo con sei coltellate e l’ha gettata in un pozzo nella campagna di famiglia. Ai carabinieri ha anche svelato dove trovare l’arma del delitto.

(Fonte: Rainews.it)

(ph: Facebook – Maria Andaloro)