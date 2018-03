Soci Crediveneto, esposto contro Bankitalia

Condividi

Il Comitato per la salvaguardia dei diritti e interessi dei soci della Bcc Crediveneto, ha inviato nei giorni scorsi un esposto alla Procura di Verona contro Bankitalia. Come scrive Nicola Cesaro sul Mattino a pagina 22, il documento denuncia la decisione di Palazzo Koch di mettere Crediveneto in liquidazione coatta amministrativa il 7 maggio 2016, ovvero un giorno prima dell’assemblea della Bcc convocata a Cerea.

«La decisione di Bankitalia appariva sbalorditiva, dato che soltanto l’anno prima la banca aveva chiuso il consuntivo con un utile di 800 mila euro – accusa il Comitato – Il grave sospetto è che Bankitalia, i suoi commissari e Banca Sviluppo abbiano operato al fine di sottostimare il patrimonio della Bcc e le sue attività, per poi svenderlo a favore della stessa Banca Sviluppo (al costo di 1 euro, ndr), nel più totale silenzio». Tra le altre presunte irregolarità impugnate dai soci, anche l’«ingiustificata rettifica dei valori di bilancio di 12,5 milioni» attuata da una «società scelta tra i partner di Banca Sviluppo (Sistemia)» che condusse la perizia di tutti gli immobili di Crediveneto.