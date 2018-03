Sport, stop obbligo certificato medico per bimbi da 0 a 6 anni

Condividi

15:43 – Un decreto firmato dai ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e dello Sport Luca Lotti ha eliminato l’obbligo del certificato medico nelle attività sportive per i bambini da 0 a 6 anni, tranne per casi specifici segnalati dal pediatra di famiglia. Lo scopo di tale decreto è «promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, favorire un corretto modello di comportamento, non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni».

La Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) ha così commentato la decisione di Lotti e Lorenzin: «le istituzioni competenti hanno accolto una nostra proposta avanzata nel 2015. Questa decisione – ha detto Paolo Biasci, presidente Fimp – potrà favorire l’attività fisica dei bambini fin dai primissimi anni di vita e aiutare a contrastare così la pericolosa tendenza alla sedentarietà. Attualmente il 53% dei giovani d’età compresa tra i 3 e i 5 anni -spiega Biasci – e il 22% di quelli tra i 6 e i 10 anni non praticano alcuna forma di attività fisica. Il nostro auspicio è che, anche grazie al recente provvedimento, si possano ulteriormente promuovere stili di vita sani tra tutta la popolazione residente nel nostro Paese» (Fonte: Ansa – 14:23)