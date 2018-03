Uber, incidente mortale: stop a test su guida autonoma

Condividi

Incidente mortale a Tempe, sobborgo di Phoenix, Arizona, dove una donna è stata investita da un’auto. Non una qualsiasi, bensì uno dei prototipi a guida autonoma di Uber. A bordo della vettura era presente anche un guidatore, per intervenire in caso di emergenza, ma ciò non è bastato ad evitare la donna, che è stata travolta mentre stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.

«Siamo vicini alla famiglia della vittima» scrive in un tweet l’ad della compagnia californiana, che ha sospeso immediatamente tutti i test in corso a Phoenix, Pittsburgh, San Francisco e Toronto. Gli investigatori e i tecnici di Uber indagheranno sulla dinamica della tragedia e in particolare sul malfunzionamento del sistema di rilevamento degli ostacoli che avrebbe dovuto arrestare il veicolo, ma l’incidente rischia di compromettere il futuro del programma di guida autonoma, il cui lancio era previsto entro il 2020.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz — dara khosrowshahi (@dkhos) 19 marzo 2018

(Ph. Wikipedia)