Veneto, insiste l’inverno: neve anche in pianura

11:00 – Sebbene manchino due giorni all’inizio della primavera, questa mattina i veneti si sono svegliati un clima invernale. A Venezia si sono raggiunti i 124 centimetri di acqua alta e in serata si attende una nuova marea. In montagna ci sono stati accumuli di 20 centimetri sull’Altopiano di Asiago e sulle Prealpi veronesi, mentre la neve ha raggiunto i 2 metri ad Arabba (Belluno) e anche in pianura la pioggia si è trasformata in fiocchi imbiancando soprattutto la parte nordorientale tra il Padovano, il Trevigiano e il Veneziano.

Che si voglia o meno parlare di Buran bis, fatto sta che il freddo insiste. In ogni casoNevicate consistenti a San Donà di Piave e Portogruaro, nell’entroterra veneziano. Disagi e rallentamenti in autostrada sulla A4 e la A27, che hanno causato lunghe code. (Fonte: Ansa 09:43)

(ph: Facebook -Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa)