Vicenza, FdI: «Donazzan candidata sindaco? Errore diabolico»

«Errare è umano ma perseverare è diabolico. Il centrodestra ha già commesso l’errore di candidare una persona di Thiene a sindaco di Vicenza nel 2008, non torni a commettere lo stesso errore con una candidata di Pove del Grappa nel 2018 (il riferimento è a Elena Donazzan, ndr). I cittadini di Vicenza votano giustamente un vicentino perché solo uno che vive quotidianamente la città di Vicenza può conoscerne i problemi e cercarne adeguate soluzioni». Lo scrivono in un comunicato i portavoce vicentini di Fratelli d’Italia Mattia Ierardi (in foto) e Pedrazzoli Daniele.

Fdi Vicenza considera inoltre una «mancanza di rispetto» il trattamento riservato all’avvocato Mantovani prima «sedotto» e poi «abbandonato dai vertici di Forza Italia con il sostegno di alcuni dirigenti della Lega» a pochi giorni dalle elezioni comunali. Fratelli d’Italia chiede un impegno affinchè il centrodestra corra unito sotto la guida di Francesco Rucco considerata come «la candidatura più competitiva».