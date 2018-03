«Aiuto, uno scheletro in Canal Grande». Ma è solo pezzo di una mostra

Condividi

Trambusto oggi in Canal Grande a Venezia. Da un natante che stava trasportando dei pezzi per la mostra “Venice Secrets. Crime & Justice” è caduto uno scheletro sotto gli occhi inorriditi dei turisti che ovviamente non sapevano si trattasse di un pezzo espositivo di una mostra.

E’ stato subito lanciato l’allarme e la vicenda si è chiarita in poco tempo. Lo scheletro, dal valore che si aggira intorno ai 100 mila euro, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Purtroppo però mancano dei pezzi, andati perduti durante la caduta.

Fonte: Gazzettino