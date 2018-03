Crac BpVi e Vb, Moretti: «nei cda manager vicini a Zaia»

Condividi

«Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca? Erano gestite da cda e manager in sintonia con Lega e FI e a tirarle fuori dai guai ora ci ha pensato il Pd, con i 100 milioni stanziati da Gentiloni per rifondere gli azionisti rimasti con un pugno di mosche. Grandi responsabilità ricadono su Bankitalia e Consob per i mancati controlli». Così ieri mattina durante la trasmissione Agorà su Rai 3, la deputata dem vicentina, Alessandra Moretti, è tornata sul tema del crac delle ex popolari venete.

«Ora tocca al M5S e alla Lega governare: in campagna elettorale Di Maio e Salvini hanno promesso rimborsi completi ai 220 mila azionisti, e tutti attendono di capire dove troveranno i soldi. Lo facciano. Subito», ha aggiunto la Moretti. In studio anche Daniela Santanchè (Forza italia) che ha duramente replicato: «tu che sei amica della Boschi non puoi dare lezioni a Zaia. Con Mps avete combinato solo disastri».