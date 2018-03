Come ti distruggo una Ferrari da 230mila euro [VIDEO]

Condividi

In questo video pubblicato dal milionario britannico Zahid Khan si può assistere alla distruzione della sua Ferrari 458 Spider. La supercar, dal valore di 226.800 euro era stata confiscata dalla polizia di Birmingham dopo aver subito un incidente. Khan si trovava senza documenti e gli agenti, pensando che la fuoriserie potesse essere rubata, gliela avevano confiscata, dichiarando che non era idonea alla circolazione e mandandola allo sfasciacarrozze.

In tribunale il paperone ha sostenuto che la polizia non avesse alcun valido motivo per confiscargliela e oggi ha pubblicato su Facebook il video della demolizione. «Questa è la mia Ferrari che la polizia ha distrutto illegalmente!» scrive, specificando che «era assicurata e ne ero il legittimo proprietario». E aggiunge: «ho risparmiato molto tempo per poterla acquistare e aveva un valore sentimentale per me e la mia famiglia. Non avevano alcun diritto di farlo ed è un fatto molto triste».