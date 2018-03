Comuni contro Paese (Tv): «falde a rischio in cava Campagnole»

Condividi

I comuni di Quinto e Morgano (Treviso) hanno presentato le osservazioni sulla variante che il vicino comune di Paese ha lanciato per la conversione ad area industriale della cava Campagnole, a Padernello. Come scrive La Tribuna a pagina 18, il sito è in passato finito al centro di polemiche per lo stoccaggio illegale di rifiuti pericolosi. Ora a preoccupare i comuni limitrofi, è soprattutto il rischio di inquinamento della falda: «l’attuale vicinanza del fondo di cava con il livello massimo di escursione della falda, in almeno un punto scoperta, rende alquanto fragile il sito – scrivono i sindaci di Morgano e Quinto – non è certo il luogo ideale per individuare un ambito produttivo» (sono previsti 80 mila metri quadrati, ndr). A impensierire i primi cittadini e i residenti anche l’aumento del traffico pesante che potrebbe riversarsi sulle principali arterie stradali se il sito dovesse essere riconvertito in area industriale.

(ph: pdfarradisoligo.it)