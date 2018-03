Domani primo giorno di primavera? Vi sbagliate, inizia oggi

Condividi

Anche se le temperature sembrano dimostrare tutt’altro, la primavera è letteralmente alle porte. Oggi inizia ufficialmente una delle stagioni più amate: esattamente alle 17:15 ci sarà l’equinozio, il momento in cui la linea d’ombra che divide la zona della Terra illuminata dal Sole da quella in cui è notte taglia contemporaneamente Polo Nord e Polo Sud.

La data convenzionale del 21 marzo fu decisa nel Concilio di Nicea del 325 per calcolare la Pasqua cristiana. Ma tale sistemazione non è perfetta visto che il calendario misura 365 giorni per un anno, cioè un quarto di giro in meno di quanti la Terra ne compia su se stessa durante una rivoluzione completa attorno al Sole (fatta in 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 49 secondi).

Questo significa che accumuliamo un ritardo per 3 anni e poi recuperiamo tutto aggiungendo 1 giorno ogni 4 anni. Questo ritardo fa si che ogni anno il momento dell’equinozio di primavera sia in un orario diverso rispetto al precedente e può così cadere in un giorno compreso tra il 19 ed il 21 marzo.

