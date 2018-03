Facebook-gate: utenti spiati per manipolare elezioni Usa

Condividi

Cinquantuno milioni di profili Facebook di utenti americani sono stati violati dalla società Cambridge Analytica, impegnata nella campagna elettorale di Donald Trump, utilizzando i dati per influenzare il voto alle elezioni presidenziali. Secondo l’inchiesta del Guardian e del New York Times, per accedere ai dati, Cambridge Analytica avrebbe utilizzato un’applicazione spacciata per uno dei tanti test psicologici presenti sul social network, che in realtà consentiva, attraverso le posizioni geografiche, le pagine seguite e i “mi piace”, di accedere ai dati di chi la installava – oltre 270mila persone – e a quelli dei loro contatti.

«Non sono una spia e sono pronto a parlare con l’Fbi e davanti al Congresso americano», avrebbe dichiarato Aleksandr Kogan, l’accademico che attraverso l’app ha causato lo scandalo che sta travolgendo Facebook. Le informazioni, infatti, sono state acquistate da Cambridge Analytica, società di dati che oltre ad aiutare Donald Trump nelle elezioni del 2016, avrebbe giocato un ruolo importante anche nel voto sulla Brexit e in decine di altre consultazioni. Nel frattempo, il capo della sicurezza dei dati di Facebook, Alex Stamos, è pronto a dare l’addio alla compagnia in polemica con la gestione della diffusione di propaganda e fake news.

La commissaria alla Giustizia dell’Unione europea, Vera Jourova, su Twitter ha definito la vicenda «orripilante, se confermata. I dati personali di 50 milioni di utenti Facebook potrebbero essere facilmente manipolati e utilizzati per scopi politici. Non vogliamo questo nell’Ue». Parlamentari americani e inglesi hanno già chiesto chiarimenti al social network di Mark Zuckerberg, che ha visto i suoi titoli crollare di quasi il 7% nell’ultima seduta della borsa di Wall street, la più pesante perdita in quattro anni.

Horrifying, if confirmed. Personal data of 50 mln #Facebook users could be so easily mishandled & used for political purpose. We don’t want this in the EU. #GDPR https://t.co/p2czcodOsi — Věra Jourová (@VeraJourova) 18 marzo 2018

Fonte: Repubblica

(Ph. Getty Images)