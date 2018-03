Finanziamenti illeciti dalla Libia, Sarkozy in stato di fermo

Condividi

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy si trova in stato di fermo a Nanterre. Stando al quotidiano Le Monde, sarebbe stato convocato nell’ambito dell’indagine sui presunti finanziamenti – 5 milioni di euro – da parte dell’allora dittatore libico Muammar Gheddafi per la sua campagna elettorale del 2007. È la prima volta che Sarkozy viene interrogato dall’apertura dell’indagine giudiziaria, nell’aprile 2013, e potrebbe essere costretto a presentarsi davanti ai magistrati al termine dei due giorni di custodia per essere incriminato.

L’ex capo di Stato, ritiratosi dalla vita politica dopo la sconfitta alle primarie di centrodestra del 2016 ha sempre smentito le accuse. A gennaio era stato arrestato all’aeroporto londinese di Heathrow con un mandato di arresto internazionale emesso dalla Francia Alexandre Djouhri, affarista che avrebbe fatto da tramite per il denaro dalla Libia a Parigi. L’udienza per l’estradizione inizierà il 17 aprile. Nel 2011 fu proprio Nicolas Sarkozy a spingere per attaccare la Libia, portando al rovesciamento del regime di Gheddafi.

Fonte: Huffington Post

(Ph. Richard Pichet / Wikipedia)