«Io, schiava del sesso costretta con la magia nera»

Tre anni fa una ragazza di Benin City si presenta al commissariato accompagnata da una mediatrice culturale. «Voglio denunciare alcune persone che mi fanno prostituire». La giovane racconta che in Nigeria è stata portata da «tre diversi santoni juju», una variante del voodoo, che l’hanno sottoposta ad altrettanti riti di magia nera. Dopo aver compiuto un sacrificio animale, le è stato fatto giurare «di non sporgere mai denuncia nei confronti di Madame Isigbe – la sfruttatrice, ndr – e di restituire i soldi che avevo anticipato per il mio viaggio in Italia ovvero 65 mila euro». Una volta ottenuti i documenti falsi per l’espatrio, la 17enne raggiunge Fiumicino facendo scalo in Spagna, pensando di venire a fare «la parrucchiera o la baby sitter», invece scopre di doversi prostituire in strada, consegnando i soldi alla sfruttatrice per ripagare il debito.

Il juju però non è bastato: dopo due giorni sui marciapiedi, la giovane anziché “andare al lavoro”, scappa e si siede su una panchina, senza documenti – rispediti in Africa per essere riutilizzati per altre ragazze – né soldi. «Dopo un po’ sono stata avvicinata da una signora nigeriana», racconta: «le ho raccontato tutta la vicenda». La donna ha accompagnato in un ufficio di polizia per prendere le impronte, quindi in un centro minorile gestito dal Comune. Grazie al suo racconto, cinque persone sono finite in manette, inclusa Mama Isigbe, con e verranno processate con l’accusa di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.

Fonte: Corriere della Sera

(Ph. thedailystar.net)