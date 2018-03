«Maniero chieda scusa o taccia»

Condividi

Oriana Boldrin ideatrice del concorso letterario internazionale per la legalità intitolato a Cristina Pavesi, uccisa dalla Mala dl Brenta in un assalto al treno a Vigonza 26 anni fa, replica alle ultime interviste dell’ex boss Felice Maniero (in foto) rilasciate ai quotidiani Finegil. «Maniero chieda scusa alla mamma di Cristina Pavesi, che ha una sofferenza immane per tutta la vita. Dice di provare senso di colpa per la morte di Cristina e dei tanti ragazzi morti per la droga che ha venduto porta a porta. Caro Maniero, questi sensi di colpa le vengono dopo 26 anni? – dichiara a muso duro la Boldrin in un articolo di Alessandro Abbadir su La Nuova Venezia pagina 25 – I sensi di colpa non sono sufficienti per i ragazzi morti che non hanno potuto neanche vivere appieno la loro vita (…) Ci faccia una cortesia (…) è meglio che taccia».