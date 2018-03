Messner: «abbattere i lupi in montagna»

Condividi

«Purtroppo l’habitat della nostra montagna è molto antropizzato ed è frutto dell’intenso lavoro dei contadini. Oggi la convivenza con questo animale non è possibile, se non attraverso una dura selezione del numero di esemplari. Sono assolutamente in linea con Schuler nella richiesta di poter abbattere i lupi più pericolosi. Un branco è in grado di uccidere 50 pecore in pochissimo tempo, anche senza necessità alimentari. Significa mettere in ginocchio un contadino». Così ieri il celebre alpinista Reinhold Messner (in foto) ha ribadito la sua posizione sull’abbattimento dei lupi in montagna schierandosi vicino all’assessore provinciale di Bolzano Arnold Schuler.

Come scrive Alan Conti sul Corriere di Verona a pagina 9, Messner si era già espresso in passato a favore di una petizione di Schuler per chiedere all’Europa l’abbassamento della soglia di protezione del lupo. Sempre ieri l’alpinista ha attaccato gli esperti riuniti al Muse di Trento per discutere di un piano di convivenza tra l’uomo e il lupo: «gli studiosi? non capiscono nulla. Hanno mai gestito un maso queste persone? Che ne sanno di quello che accade davvero in montagna?».