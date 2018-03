Mountain bike, Belluno sostiene progetto “GoodRide” Italia-Austria

Condividi

Dopo gli investimenti sulle piste ciclabili, come la “ciclovia del Piave”, il Comune di Belluno punta ancora sulle due ruote, con il sostegno al progetto Interreg Italia-Austria “GoodRide”, che coinvolgerà anche i tracciati del Nevegal. «I risvolti sportivi e turistici per il nostro territorio si preannunciano importanti ed interessanti, per questo abbiamo deciso di attribuire particolare importanza al progetto e di assicurare tutto il nostro sostegno», spiega in una nota l’assessore allo sport, Marco Bogo. I test di GoodRide si svolgeranno, oltre che sui tracciati presenti nella zona di Salisburgo, anche sui tre percorsi già presenti in Nevegal: Col dei Pez, Coca e Faverghera. «La nostra Alpe andrà così ad affiancare il suo nome ad uno dei più importanti siti in Europa per il downhill, il bike park di Saalbach-Hinterglemm».

«Sulle piste del nostro colle – spiega ancora Bogo -, tra poche settimane verranno fatti i primi test e le relative rilevazioni da parte dell’Università di Salisburgo, di Padova e dai tecnici di DolomitiCert: dai loro studi, nasceranno risultati che potranno poi essere importanti per lo sviluppo sportivo e turistico del Colle. Oltre ad un regolamento per i bike park, che dovrebbe riguardare sia i dispositivi di protezione individuale che la segnaletica lungo il tracciato per la sicurezza di rider e pedoni, infatti, si arriverà alla realizzazione di un pezzo di tracciato o di un salto che diventerà lo “standard” per questo sport: in Nevegal ci potrà quindi essere un esempio pratico di come affrontare in maggior sicurezza il downhill, diventando così meta di interesse per gli studiosi, gli appassionati e gli sportivi».

(Ph. Maxpixel)