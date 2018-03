Primi 100 giorni di Di Maio premier? Cancellare Tav Brescia-Padova

Condividi

Ogni minuto nei trasporti pubblici costa al contribuente 21.220 euro: circa 6 mila euro nel trasporto pubblico locale e 15.220 nelle Fs e non si sa quanti soldi nelle 64 ferrovie in concessionaria. Tutto questo senza considerare i 123 miliardi di euro d’investimenti durante la gestione del ministro Delrio (Pd), il quale con sprezzo del ridicolo ha elaborato linee guida per fare l’analisi costi-benefici, ma non l’ha applicata neanche a un solo progetto. Linee guida tipicamente italiote, dove l’ACB è di parte, e inesistente è l’analisi delle alternative.

Ora viene fuori quanto scritto mesi fa, e almeno un paio di volte su questo giornale online, cioè il grande imbroglio del moloch modello Iri creato con l’incorporazione Anas in Fs, col buco da 2 miliardi di euro dalla fusione. Senza contare i 9 miliardi di contenzioso con ditte fornitrici e ditte di costruzione. Ecco a voi l’ultimo disastro firmato Gentiloni-Delrio e sostenuto dall’ad di Fs, Mazzoncini, uomo di Renzi nominato al posto di una persona per bene e competente come il prof. Messori.

Singolare e inquietante alcune vicende delle ferrovie concesse, che assorbono alcune centinaia di milioni di euro. Dagli scandali delle Ferrovie Sud Est a quelle del Nord barese, dalle Ferrovie Appalo Lucane alle Ferrovie Nord Milano, dalla Ferrovia Centrale Umbra ai treni Fs in Sicilia, un’isola con 429 treni al giorno contro i 2574 treni della Lombardia . E che dire della ferrovia Circumvesuviana risanata con un microscopico richiamo nella manovra 2017, che stanziava 600 milioni di euro? Sarà contento il governatore De Luca che parlava otto mesi fa di miracolo finanziario per aver sanato la società di trasporto.

E veniamo al Veneto. A fine legislatura sono stati imposti due progetti esosi ed inefficienti perché realizzati per lotti costruttivi al di fuori delle norme comunitarie, ignorando il parere del massimo organo tecnico dello Stato. Il riferimento è alla tratta alta velocità Brescia-Padova, che fra l’altro, per non farsi mancare niente, ha visto anche una società di ingegneria oggetto di interdittiva antimafia coinvolta nella progettazione.

Il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in visita pre-elettorale a San Bonifacio e lo scorso anno nel bresciano, ha dichiarato che in caso di vittoria la linea del movimento sarebbe stata di fermare questa evidente distruzione di risorse pubbliche. Risorse da risparmiare e utilizzare per esigenze pubbliche maggiormente pregnanti e urgenti come il dissesto idrogeologico, la manutenzione delle strade, la riconversione energetica, la messa in sicurezza sismica, le bonifiche ambientali. L’impegno di Di Maio sul risparmio e l’efficienza della spesa pubblica può e dovrebbe partire, se le promesse non sono scritte sulla sabbia, dalla revisione progettuale e dall’analisi costi-benefici di tutte le opere classificate dal suggerimento lobbystico trasversale ai partiti come “opere strategiche”. Faccio notare che né la project review, prevista dal nuovo Codice appalti, e nemmeno l’analisi costi-benefici (introdotta 7 anni fa) hanno riguardato seriamente le opere cosiddette strategiche.

La discontinuità dovrebbe partire cancellando subito due opere costose e inutili come la Bs-Vr e la Vr-Pd a e riscrivendo radicalmente l’allegato al DEF ribattezzato “Connettere l’Italia : fabbisogno e progetti di infrastrutture”. In cui per esempio rimane, dopo 1023 anni, la linea a binario unico e scartamento ridotto Bari-Matera, oppure la Trapani-Siracusa, in cui ci vogliono dodici ore meno due minuti per andare dall’uno all’altra città.

Il famoso addendum della Bce sulle sofferenze bancarie, l’imminente fine degli acquisti di obbligazioni pubbliche, la fine del rischio zero per i titoli posseduti dalle banche, l’inizio della guerra commerciale con i dazi sulle merci, la discussione nella Ue del bilancio post Brexit che comporta il taglio di tutti i fondi strutturali all’Italia, tutto ciò dovrebbero consigliare a chi ha vinto le elezioni di tagliare con la mannaia le scelte di investimento vantaggiose solo per le lobby. Altrimenti, come è arrivato, il consenso volerà via…