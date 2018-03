Programmi per Pasqua e Pasquetta? Attenzione al meteo…

Condividi

Pasqua e Pasquetta si avvicinano e i meteorologi iniziano ad azzardare le prime timide previsioni per il meteo che ci accompagnerà in quei giorni. Se sperate nell’arrivo della primavera, con temperature miti e sole, probabilmente rimarrete delusi almeno in parte.

Secondo quanto scrivono gli esperti de ilmeteo.it, i primi modelli previsionali indicherebbero al Nord un tempo, almeno in un primo tempo, soleggiato, mentre un vortice ciclonico si andrebbe a formare al Centro-Sud dove sarebbe atteso intenso maltempo con nevicate a bassa quota. Per quanto riguarda le temperature, tra le fine di marzo e i primi giorni di aprile, probabilmente non saranno primaverili.