Rovigo, Confederazione artigiani in crisi: 1 dipendente su 3 a rischio

Tra i 15 e i 18 dei 67 dipendenti in totale della sezione di Rovigo della Confederazione nazionale artigiani saranno licenziati. Come scrivono Natascia Celeghin e Antonio Andreotti sull’edizione di Padova e Rovigo del Corriere del Veneto a pagina 11, il taglio di almeno un quinto del personale è considerato dai vertici della Cna necessario per mantenere in piedi la struttura.

Il direttore provinciale Alessandro Monini conferma infatti che in Polesine la crisi dell’artigianato ha portato a un calo di 1.100 soci dal 2009 al 2016 con conseguente diminuzione dei pagamenti delle quote associative e difficoltà di liquidare gli stipendi. Sulla procedura di licenziamento collettivo è ora in corso un tavolo di trattativa sindacale per ridurre gli esuberi, ottenere incentivi all’esodo e ricollocamenti. La Fisascat-Cisl sottolinea che l’età media dei licenziati alla Cna è superiore ai 50 anni.