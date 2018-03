TiramisuDay, Treviso protagonista a Fico Eataly World

Condividi

La città di Treviso sarà protagonista al Fico Eataly World di Bologna per il #Tiramisuday, l’evento in programma domani, 21 marzo, nato da un’idea del patron Oscar Farinetti e della coppia di scrittori e giornalisti piemontesi Clara e Gigi Padovani. Una ghiotta occasione per far conoscere il gusto autentico del dolce al cucchiaio nato nel 1970 nel ristorante “Le Beccherie“, dalla ricetta di Loli Linguanotto e Alba Campeol. «Il Tiramisuday offrirà una bella opportunità di confronto, non di sfida, con i colleghi del Friuli-Venezia Giulia», dichiara il proprietario delle Beccherie Paolo Lai, che parteciperà all’evento con la sua squadra di pasticceri. «Credo che questa sia un’opportunità per promuovere assieme il dolce di Treviso più amato in Italia e all’estero. In questa direzione va anche il mio progetto del Museo del Tiramisù, che vedrà protagonisti tutti i trevigiani. Grazie allo sportello creato per l’occasione, infatti, ognuno può apportare il proprio contributo per ricostruire la memoria del Tiramisù».

Partner del Tiramisuday sarà Astoria, storica azienda vitivinicola, col suo “Tiramisù spumante“: «Ci piace molto questa sfida tra Veneto e Friuli a colpi di dolcezza – dichiara Filippo Polegato di Astoria Vini -. È un sistema per volgere in modo positivo una storica rivalità. La nostra sfida è cominciata invece lo scorso anno quando, a seguito dell’incontro con gli organizzatori della Tiramisù World Cup, abbiamo pensato di creare uno spumante dedicato al Tiramisù», fatto con «uve del territorio che ne valorizzassero le caratteristiche, per creare un connubio “vino e dessert” che parlasse del nostro Nordest». Treviso è «a tutti gli effetti la capitale morale di questo dolce – ha commentato il sindaco Giovanni Manildo – che è parte integrante del nostro tessuto sociale ed economico, una tradizione di tutte le nostre famiglie. Se da un lato la nostra città ne rivendica con forza la paternità, è anche vero che quello più buono, per ognuno di noi, è quello fatto dalla propria mamma».