Treviso, mais “sacrificato” per il prosecco: -50% in 10 anni

Condividi

19:26 – Confindustria Treviso ha stimato che in 10 anni, nella Marca, le coltivazioni di mais si siano dimezzato. Solo nell’ultimo anno si registra un -3,1% e la maggior parte viene sostituito con vitigni. «Era il raccolto più importante del nostro territorio – rileva Giangiacomo Bonaldi, consigliere di Confagricoltura Treviso – e negli ultimi anni ha subito un calo progressivo e continuo. Il mais oggi lo seminano solo gli allevatori a utilizzo zootecnico, gli agricoltori che lo utilizzano per il biogas e in parte per la produzione a uso alimentare di farine, pasta e birre».

«Molti l’hanno sostituito invece con frumento tenero, che offre remunerazioni significative e con la soia ma nella Marca, chiaramente, il maggior concorrente del mais in crisi è la vitivinicoltura. Chi può – conclude Bonaldi – lo estirpa per piantare vigne». (Fonte: Ansa – 18:26)