«Trony, 500 lavoratori a rischio: governo apra tavolo di crisi»

Il senatore Udc Antonio De Poli ha presentato un’interrogazione al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda sulla vertenza Trony. «Serve un intervento del Governo visto che si tratta di una partita che a livello nazionale riguarda centinaia di lavoratori: 180 a Roma, 120 in Puglia, 140 in Lombardia e 70 in Veneto. Il Governo uscente ha le titolarità per accendere i riflettori sulla vicenda e affrontare la questione che tra l’altro ha confini nazionali».

«Il problema è dato dalle vendite online che continuano a fare vittime nelle catene di distribuzione tradizionale. Chiediamo al Governo di aprire al più presto un tavolo di confronto per cercare di trovare soluzioni alternative al licenziamento dei dipendenti. L’obiettivo è quello di individuare uno o più soggetti interessati a rilevare i 43 punti vendita». Secondo De Poli «a questa situazione si aggiunge un problema di natura più generale che riguarda il mercato dell’elettronica e degli elettrodomestici che subisce la concorrenza del commercio online. La questione va posta all’attenzione del Governo e anche delle istituzioni comunitarie affinché si trovi una soluzione definitiva sulla web tax. Dobbiamo salvaguardare lavoro e sviluppo del nostro territorio», conclude De Poli.

Nel frattempo l’assessore al lavoro veneto Elena Donazzan, insieme allo staff dell’unità di crisi, ha incontrato i rappresentanti sindacali dei dipendenti dei punti vendita Trony del Veneto distribuiti tra Verona, Rubano, Albignasego, Conselve, Santa Maria di Sala e Zerobranco. «La Regione Veneto è accanto ai dipendenti – ha assicurato l’assessore Donazzan – e già da tempo ho avviato una interlocuzione diretta con il Ministero dello sviluppo economico in considerazione dell’evoluzione del settore e degli scenari di crisi che gravano sulla distribuzionale tradizionale. Ora, in considerazione del precipitare degli eventi, la Regione chiede l’apertura di un tavolo nazionale di crisi, che affronti le problematiche legate alla particolare evoluzione del settore e, in particolare, il caso specifico degli stores Trony».

«Uno degli obiettivi possibili è tentare di fare emergere eventuali manifestazione di interesse, anche per i punti vendita del Veneto. La competenza, le conoscenze tecniche e le capacità dei dipendenti fanno la differenza e – ha sottolineato Donazzan – rappresentano un valore aggiunto che può rendere appetibili eventuali operazioni di acquisizione». Nell’incontro è stato, inoltre, garantito l’impegno ad attivare strumento ogni disponibile e utile per la riqualificazione, la valorizzazione e l’eventuale ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi.