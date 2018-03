Vaccini, 40 famiglie diffidano Usl della Marca

Condividi

40 lettere di diffida sono state recapitate da altrettante famiglie all’Usl della Marca per evitare l’obbligo vaccinale. Come scrive Valentina Calzavara su La Tribuna a pagina 17, in questi giorni l’azienda sanitaria ha inviato alle scuole gli elenchi con la situazione vaccinale dei minori e le materne e gli asili nido invieranno di conseguenza ai genitori i richiami per eventuali irregolarità. I genitori “richiamati” avranno quindi 10 giorni di tempo (la scadenza è il 30 marzo) per procedere alla profilassi obbligatoria dei figli o richiedere un appuntamento in tal senso.

La documentazione sarà poi reinviata all’Usl che entro il 30 aprile notificherà le sanzioni a chi non è ancora in regola con le vaccinazioni. Per i bambini da 0 a 6 anni che non rispettano l’obbligo è previsto l‘allontanamento dall’istituto, per la scuola dell’obbligo da 6 a 16 anni, gli irregolari riceveranno multe da 100 a 500 euro.