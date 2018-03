Vaccini, Burioni porta Red Ronnie in tribunale

Condividi

Il virologo Roberto Burioni ha portato in tribunale Red Ronnie per averlo diffamato accusandolo di difendere i vaccini solamente perchè titolare di brevetti, quindi in conflitto d’interessi. Oggi il pm ha deciso che il conduttore televisivo andrà direttamente a processo senza passare dall’udienza preliminare. Tutto è iniziato nel 2016 quando entrambi erano ospiti di una puntata di Virus, trasmissione televisiva condotta da Nicola Porro in onda su Rai Due. I due si erano subito scontrati con Burioni che difendeva l’obbligo vaccinale e Red Ronnie che lo contestava.

Lo scontro è continuato sui social e l’apice è stato raggiunto con la pubblicazione da parte di Ronnie di una lettera scritta da un papà preoccupato per i possibili danni dei vaccini in cui si accusava il professor Burioni di essere «alla ricerca di protagonismo». «In questo suo ruolo di moralizzatore — proseguiva la lettera — nasconde un lapalissiano conflitto di interessi, ossia l’impegno, in campo vaccinale, di tanti suoi brevetti. Viene da chiedersi se l’etica e la deontologia professionale non debbano impedirgli di scagliarsi in certe crociate così veementi da far sospettare motivazioni che vadano al di là del semplice altruismo». Da qui la decisione di Burioni di sporgere querela.

Mentre l’avvocato di Ronnie punta sul «diritto di critica, di cronaca e la libertà di espressione», Burioni, con un lungo post su Facebook si è difeso dalle accuse di conflitto d’interessi. «Aver scoperto e brevettato dei potenziali farmaci contro malattie gravi nel mondo vero costituisce un importante titolo di merito: per i babbei antivaccinisti, è grave conflitto di interessi. Gli anticorpi monoclonali umani (scoperti dal suo gruppo di ricerca, ndr) non solo non sono vaccini, ma sono anzi farmaci alternativi ai vaccini. Se fossi così interessato come mi descrivono, mi converrebbe dire che i vaccini sono pericolosi in modo da aprire la strada all’utilizzo dei miei brevetti. Capite dunque perché chi mi accusa di avere un conflitto di interessi dice una bugia, e le bugie hanno le gambe corte ma sufficienti a condurre chi le racconta davanti a un tribunale».

