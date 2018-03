Venezia, jihadista si pente: sconto di pena in carcere

Condividi

Un anno in meno di carcere è stato concesso dalla corte d’appello di Venezia all’ex mujaheddin sloveno Rok Zavbi. Come scrive Andrea Priante sul Corriere del Veneto a pagina 3, lo sconto di pena è stato deciso dai giudici poichè Zavbi ha ripudiato il giuramento all’Isis e cominciato a collaborare con la giustizia italiana fornendo all’antiterrorismo informazioni preziose quali liste di nomi e contatti dei combattenti “dormienti” dello Stato Islamico in Italia e in Europa.

La condanna a Zavbi, ex affiliato alla cellula jihadista che nel 2012 in provincia di Belluno reclutò come foreign fighters gli operai Munifer Karamaleski e Ismar Mesinovic per conto dell’imam Bilal Bosnic, scende quindi da tre anni e due mesi a due anni, due mesi e venti giorni in virtù del riconoscimento dell’ “attenuante della dissociazione”. Agli avvocati Zavbi ha raccontato la sua storia dicendo di aver sostenuto l’Isis per liberare la Siria da Assad ma di essersi poi pentito dopo aver visto gli attentati terroristici compiuti in altri paesi.