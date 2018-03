Verona, Comencini (Lega): «bandiera Contarina, fake news di Benini»

Condividi

«Siamo ormai abituati alle sparate di Benini, che plasma fantomatici “scoop” sulle fake news, unico modo che gli è rimasto per fare opposizione». Non le manda a dire il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Verona Vito Comenicini (in foto), rispondendo alla polemica sollevata dal collega del Partito Democratico sulla vicenda della “Bandiera Contarina”, vessillo storico della Serenissima risalente al XVII secolo e riprodotto su iniziativa di Veneto Indipendente.

«Né io né Fontana – precisa l’esponente leghista – abbiamo mai firmato alcuna richiesta a nome del Comitato Veneto Indipendente. Chi insinua il contrario dice il falso e su tale base stiamo valutando di adire le vie legali per tutelare la verità dei fatti. La partecipazione mia e di Fontana al Comitato risale a quattro anni fa (data di costituzione). Da quel momento non abbiamo mai partecipato alle attività dello stesso. La carica di Fontana è inoltre puramente simbolica e non implica alcun ruolo operativo».