Vicenza, cellula terroristica operava in città: 7 condanne

Una cellula terroristica di matrice islamista ha operato per cinque anni «soprattutto tra Napoli, Aversa, Milano e Vicenza». Lo hanno scritto nero su bianco i giudici della Cassazzione, respingendo il ricorso di sette persone di origine algerina. I sette facevano parte del Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (Gspg), vicino ad Al Qaeda, e per cinque anni, dal 2001 al 2005, hanno costituito un’associazione terroristica sul territorio italiano che assicurava agli affiliati il reperimento di documenti falsi per recarsi in altre parti d’Europa, soprattutto in Francia e Inghilterra.

Il gruppo inoltre raccoglieva fondi da inviare ai terroristi in Nord Africa (in foto un gruppo di guerriglieri) e organizzava viaggi da Napoli, dove si trovava il centro operativo, a Marsiglia per inviare Oltralpe e anche in Algeria documenti falsi e tecnologie. Come riporta Ivano Tolettini sul Giornale di Vicenza a pagina 15, attraverso le intercettazioni telefoniche, i carabinieri del Ros, su segnalazione dell’intelligence americana, hanno scoperto che gli imputati parlavano di “matrimoni” per riferirsi alle azioni terroristiche in Nord Africa. A distanza di quasi 13 anni, i membri del gruppo sono stati condannati con pene che vanno dai 4 ai 5 anni di reclusione.

(Ph. Reuters)