Vicenza, Variati: «vietare Hit Show a minori 14 anni»

Il sindaco di Vicenza Achille Variati ha parlato ieri con il presidente di Ieg (Italian exhibition group) Lorenzo Cagnoni, sul tema del salone delle armi ospitato in fiera. Come scrive il Giornale di Vicenza a pagina 10, il primo cittadino ha chiesto di «vietare l’ingresso ai minori di 14 anni alla prossima fiera della caccia che sarà organizzata in città». Variati aveva espresso la propria posizione già il mese scorso quando emersero foto di bambini che imbracciavano fucili e pistole a “Hit Show” nonostante l’esplicito divieto.