Violenza sulle donne, una denuncia su 4 viene archiviata

Condividi

17:00 – «Un quarto delle denunce a carico di soggetti che si sono resi responsabili di violenza sulle donne vengono definite con richieste di archiviazione nel merito». A dirlo è la Commissione d’inchiesta sul femminicidio nella relazione approvata all’unanimità lo scorso 6 febbraio sottolineando, però, che se si va a guardare la media nazionale di tutti gli altri reati, emerge che «le archiviazioni per i reati di violenza di genere hanno una minore consistenza quantitativa».

I dati, raccolti dalla Commissione attraverso un questionario tra ottobre e novembre dell’anno scorso, dicono che la percentuale di archiviazione nei confronti di soggetti indagati per maltrattamenti è pari al 26,45%. Scende al 23,29% per la violenza sessuale e aumenta al 28,57% per la violenza di gruppo. Per lo stalking è pari al 25,08.

Infine la Commissione analizza la percentuale dei procedimenti arrivati a sentenza: l’88,57% si conclude entro 3 anni dall’iscrizione della notizia di reato, lo 0,6% tra due e tre anni e il 10,83% oltre tre i anni. Secondo la Commissione questi numero sono «positivi» anche se «i tempi che possono apparire ragionevoli all’operatore della giustizia possono essere (e generalmente sono) estremamente faticosi per la vittima coinvolta nella vicenda penale». (Fonte: Ansa – 15:07)