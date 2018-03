BpVi, sequestri in corso a villa Zonin

Condividi

Sono in corso in questo momento i sequestri conservativi presso la villa di Montebello dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, disposti dal gup Roberto Venditti. Intorno alle ore 11 di questa mattina sono giunti sul posto due funzionari giudiziari per requisire mobili, quadri, tappeti, letti, dal valore ancora non quantificato. A stabilirlo dovranno essere i periti nominati dal giudice, che con la sentenza esecutiva potrebbe avvallare il pignoramento.

Sul posto si trova l’avvocato Renato Bertelle, difensore di parte civile che ha richiesto e ottenuto il sequestro, che procederà anche domani, per poi proseguire nell’abitazione di Vicenza di Zonin. «Ritengo sia una cosa importante – afferma Bertelle – sia sotto il profilo economico, come risarcimento, sia sotto il profilo morale da parte dei tanti soci che ritengono che Zonin sia stato la causa del danno subito».