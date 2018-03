Consegnati lavori per tangenziale Vicenza-Costabissara

Condividi

Tangenziale nord di Vicenza, finalmente ci siamo. La società Anas – Gruppo FS – ha proceduto oggi alla consegna dei lavori per il primo tronco tra Vicenza e Costabissara, per una lunghezza di 5,3 chilometri. L’intervento fa parte del progetto denominato “Completamento della tangenziale”, oggetto di un Protocollo di Intesa stipulato tra i due Comuni, Ministero delle Infrastrutture, Anas, Regione Veneto, Provincia e Autostrada Brescia-Padova. «Per la città di Vicenza e il suo territorio – spiega il sindaco Achille Variati – questo è un momento storico dopo 30 anni di attesa. Quest’opera allontanerà finalmente dal centro abitato il traffico pesante e di attraversamento, che significano inquinamento, rumore, vibrazioni, pericoli per l’utenza debole della strada. La nuova arteria nasce da un progetto rispettoso dell’ambiente e non porterà con sé nuove aree di espansione urbanistica».

«L’obiettivo – sottolinea il presidente della Regione Luca Zaia, oggi a Palazzo Trissino – è quello di collegare in maniera rapida gli snodi viari dell’intera provincia. La nuova tangenziale ci consentirà di interconnettere in maniera molto più efficace le direttrici già esistenti nel territorio e proprio in questo senso la sinergia con Anas è una svolta per il futuro dell’economia a vantaggio dell’intera regione». L’opera, del valore complessivo di oltre 86 milioni di euro, si allaccerà dalla tangenziale ovest di Vicenza all’altezza del Villaggio del Sole con un viadotto lungo 116 metri, sviluppandosi a ovest di strada del Pasubio, alla quale si collegherà con una rotatoria a raso all’altezza della località Moracchino. Questa arteria consentirà al traffico pesante e pendolare di bypassare le località dell’Albera, di Capitello e di Villaggio del Sole, andando a collegare il casello di Vicenza Ovest dell’autostrada A4 e la tangenziale sud con l’Alto Vicentino, accorciando i tempi di percorrenza in direzione Schio e Thiene.