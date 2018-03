Corona: «anarchia imprenditoriale, se vuoi apri un bar domani»

Condividi

Mauro Corona, ospite al programma “Un giorno da pecora” condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Radio Rai 1, ha parlato di politica. «Io ho sempre votato a sinistra fin dal primo voto: Partito Comunista, Rifondazione Comunista. Ho votato anche Renzi alle primarie. Poi ho detto basta perchè la gente si stanca di vedere le stesse facce e il caos. Lasciar perdere mi dispiaceva così l’ho dato ai 5 Stelle».

«Salvini per certe proposte mi piace. Adesso non mi messaggia più, probabilmente ho detto qualcosa che non gli è andato. Aveva detto anche in tv che mi metteva ministro della montagna – continua Corona -. Io sarei benissimo all’altezza del ruolo, e non per spocchia o vanità. Se guardi i ministri dell’Ambiente che c’erano prima allora? Ma per favore».

«Le prime tre cose che farei da ministro dell’Ambiente? Intanto nelle zone povere, dove non nevica firmato e dove Renzi non viene in ferie, darei un’anarchia imprenditoriale. Se tu vuoi aprire un bar lo apri domani. Poi ti vengo a controllare. Secondo non vieterei la caccia. Non l’ha vietata neanche Zaia perchè sa che riceve un milione di voti. Io sono stato cacciatore per fame quindi adesso non posso vietarla. Terzo farei strade tagliando gli alberi necessari che ormai i boschi hanno invaso tutto, e farei delle segherie. I lupi però li lascerei in pace. Ma quando mi mangiano 10 pecore, il giorno dopo a mezzogiorno devo avere il risarcimento».

