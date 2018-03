Diabete, epidemia sconosciuta del nuovo millennio

Condividi

Il diabete è un’epidemia in continua espansione e in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale.

Obiettivo del congresso, realizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy, è diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio comunemente associati come obesità, dislipidemie ed ipertensione arteriosa.

Il congresso si svolgerà sabato 24 marzo Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, Occhiobello (Ro) dalle ore 9.