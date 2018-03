Dolcè (Vr), pazza idea: ponte tibetano sull’Adige

Condividi

La giunta comunale di Dolcè (Verona) ha approvato un atto di indirizzo per attivare la procedura necessaria alla realizzazione di un ponte tibetano che attraversi il fiume Adige. Come scrive Giancarla Gallo su L’Arena, le zone coinvolte saranno località Battello e la Chiusa e la corrispondete area nel Comune di Rivoli.

Il sindaco Massimiliano Adamoli ha spiegato che il ponte servirà «come collegamento della sentieristica da e per il lago di Garda».

I ponti tibetani sono costruiti con corde e colpiscono per il loro effetto “Indiana Jones”, essendo sospesi nel vuoto. In Italia e nel Veneto comunque queste strutture esistono già da alcuni anni e vengono usate sia come collegamento “stradale”, sia come attrazione turistica. In Veneto sono due: a Valli del Pasubio (Vicenza) e a Marano di Valpolicella (Verona). Quest’ultimo è alto 40 metri, lungo 52 e largo 70 centimetri. In provincia di Torino invece si trova il ponte tibetano più lungo del mondo (così almeno viene presentato sul sito), lungo 468 metri.

(ph: Mapio.net – Ponte tibetano Val Sorda Marano di Valpolicella)