Fratellini veneti morti dopo vaccini, nessun risarcimento

10:50 – La Cassazione ha respinto il ricorso di Giorgio Tremante chiudendo di fatto una vicenda che si protrae da decine di anni e che riguarda le possibili conseguenze infauste dei vaccini. Tremante è deceduto l’anno scorso e qualche anno fa è venuta a mancare anche la moglie. La coppia ha avuto quattro figli, due sono morti in tenera età, uno è gravemente invalido e solo il quarto è cresciuto in salute. Nel 2013 anche la Corte di Appello di Venezia aveva negato il risarcimento ai familiari di Marco e Andrea Tremante deceduti nel 1971 e nel 1980 dopo essere stati vaccinati con l’antipolio Sabin. Il quarto figlio, cresciuto in salute, è stato sottoposto a vaccinazione con il Salk, che non era disponibile quando si sono ammalati i fratelli.

La sentenza della Cassazione afferma che la malattia non era evidente, né tanto meno la relazione tra il vaccino e la morte dei tre fratelli Tremante: «all’epoca dei fatti non vi era alcuna evidenza dello stato di immunodeficienza congenita da cui erano afflitti». L’ipotesi che la morte fosse stata causata dal Sabin «venne presa in considerazione solamente dopo l’esito infausto delle due vaccinazioni degli altri due fratellini. L’eventuale tardiva adozione di protocolli idonei a minimizzare i rischi nei bambini immunodepressi è stata ritenuta inefficiente sul piano causale, dal momento che nulla lasciava presagire che Matteo, da un lato, Alessio e Alessandro, dall’altro, fossero immunodepressi. In ogni caso, quand’anche fosse stata rilevata la possibile incompatibilità tra il vaccino di tipo Sabin e lo stato di immunodeficienza, negli anni in cui le vaccinazioni sono state eseguite non si sarebbe comunque potuto fare nulla di diverso da ciò che è stato fatto, non essendo ancora disponibile il vaccino Salk. L’ultima delle somministrazioni – conclude la Cassazione – venne effettuata nel 1979, quando non solo il Ministero della Sanità, ma neppure la comunità scientifica internazionale, avevano sentore dei rischi connessi al vaccino di tipo Sabin per bambini immunodepressi». (Fonte: Ansa 20/03 19:03)

(ph: Facebook – Giorgio Tremante Danni dei vaccini)