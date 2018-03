«G8 Genova, polizia italiana come chi ha ucciso Regeni»

Condividi

«I nostri torturatori, o meglio chi ha coperto i torturatori, come dicono le sentenze della Corte di Strasburgo, sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?». Queste pesanti accuse sono state formulate dal sostituto procuratore dell corte di appello di Genova Enrico Zucca durante un convegno. Zucca ha paragonato i fatti del G8 di Genova in cui venne ucciso Carlo Giuliani e vennero picchiati e torturati (ma in Italia non esiste il reato di tortura)numerosi attivisti no global nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto con il rapimento, la tortura e l’uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni in Egitto. Le violenze di Genova vennero definite come pestaggi da «macelleria messicana» dal vicequestore Michelangelo Fournier.

«L’11 settembre 2001 e il G8 hanno segnato una rottura nella tutela dei diritti internazionali. Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare per vicende meno drammatiche» ha detto Zucca, che fa riferimento alle recenti polemiche sollevate dalla nomina, seppur legittima, di Gilberto Caldarozzi a vicequestore della Dia.

(Fonte: Ilsussidiario.net)

(ph: Facebook – G8 Genova)