Giornata memoria vittime di mafia, studenti in prima linea

Oggi, in occasione della Giornata della Memoria delle vittime innocenti delle mafie, la Rete degli Studenti Medi e l’Unione degli Universitari hanno partecipato, insieme a Libera e Avviso Pubblico, alle manifestazioni organizzate in tutta Italia. In Veneto si sono tenute manifestazioni a Padova, dove 400 persone hanno sfilato in corteo, e a Legnago, dove studenti e sindacato Spi Cgil si sono trovati a teatro per condividere storie positive di legalità. «Oggi la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata risulta spesso una tematica sottovalutata. Per questo è ancora necessario sensibilizzare gli studenti su questo tema», dichiarano Marina Rampin ed Enrico Mazzo, coordinatori di Rete Studenti Padova e Studenti Per Udu Padova.

«L’impegno della Rete degli Studenti Medi nel campo dell’antimafia e della legalità non si limita alla partecipazione annuale a questa data», dichiara Rachele Scarpa, coordinatrice Regionale della Rete Studenti Veneto. «Investiamo molto nella sensibilizzazione degli studenti alla legalità, sia organizzando assemblee nelle scuole, sia collaborando con Libera, ARCI e Spi-Cgil per promuovere e organizzare la partecipazione ai campi della legalità confiscati alle mafie, realtà anche in Veneto molto presenti. Crediamo, infatti, occorra affrontare il tema dell’antimafia sociale a partire dai banchi di scuola per costruire un mondo migliore orientato alla legalità».