Giornata mondiale foreste: «stiamo distruggendo nostro bene più prezioso»

Oggi è la giornata internazionale delle foreste. La data è stata scelta dall’Onu e quest’anno ci si concentrerà principalmente sugli nei centri urbani puntando i riflettori su “foreste e città sostenibili“. Il messaggio è chiaro: stiamo perdendo il canto della natura e il verde caratteristico del nostro pianeta. La Fao stima che in Italia siano oltre 11 miliardi gli alberi che stiamo perdendo, circa 200 ogni abitante e questo significa rinunciare al nostro futuro. Le piante, infatti aiutano a regolare il clima, di far scendere la temperatura dell’aria e imprigionando le polveri sottili. Serve un cambio di rotta e alcune città lo stanno già facendo. Si fa l’esempio di Pechino, una delle città più inquinate del pianeta, che dal 2012 sta portando avanti il più grande piano di rimboschimento della sua storia e oggi le foreste coprono oltre il 25% della superficie urbana, segnando un aumento del 42%.

In occasione di questa importante Giornata, il Parco Natura Viva di Bussolengo celebra la campagna dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari “Silent Forest” dedicata a sei “specie bandiera” di piccoli uccelli canori del Sud-est Asiatico, che in pochi anni sono stati confinati sull’orlo dell’estinzione. Il Parco invita tutti domenica 25 marzo alle 14:00 al bar Gombe (fronte scimpanzé) per la tradizionale piantumazione dell’albero. A fare compagnia al melograno, al melo e al fico già piantumati nelle precedenti edizioni della Giornata Internazionale delle Foreste, andrà quest’anno un sambuco.