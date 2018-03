«I capannoni vuoti vanno abbattuti»

Condividi

«Abbiamo un sacco di zone industriali dismesse, ma nonostante questo alcune aziende continuano ad ampliare i propri stabilimenti, bruciando l’ambiente. Oderzo (…) favorisca il recupero dei capannoni abbandonati nell’area». Lo chiede in un articolo di Niccolò Budoia su La Tribuna a pagina 36, Sandro Martin segretario del Pd di Oderzo. Sul tema interviene anche l’architetto Pierangelo Turchetto che evidenzia alcune criticità.

Secondo Turchetto, solo i capannoni più vecchi e troppo piccoli andrebbero abbattuti mentre quelli grandi potrebbero essere recuperati adibendoli ad altre attività come ad esempio quelle sportive: «i capannoni medio-piccoli e quelli costruiti parecchi anni fa non sono facilmente recuperabili – spiega l’architetto sempre alla Tribuna – La politica, a livello locale, dovrebbe analizzare la situazione e creare un elenco di tutte queste strutture. Ad un livello più alto, bisognerebbe mettere a disposizione fondi per procedere all’abbattimento di tutte le strutture irrecuperabili».