Il futuro dell’Europa visto dai giovani, studenti veneziani a Bruxelles

08:00 – «Conoscere il proprio passato e usarlo per costruire il futuro», pensare alla cultura come a «un insieme di valori da difendere», costruire un’Unione europea fatta di «più opportunità e più accessibile a tutti». Sono le proposte per l’Europa di tre studenti della 4^B del liceo Benedetti di Venezia, ambasciatori dei colori italiani all’edizione 2018 di “Your Europe, your say“, organizzato dal Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles per ascoltare la voce delle nuove generazioni sul futuro dell’Ue. Nel corso dell’evento, i tre liceali veneziani, Gregorio Rizzi, Alessandro Mafolino e Damiano Fallani, si sono confrontati sul tema della cultura europea con i coetanei provenienti da altre 32 scuole superiori di secondo grado d’Europa: una per ciascuno dei 28 Stati membri e cinque da Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia.

«Una costituzione europea che contenga i valori fondanti dell’Ue» e vieti la candidatura politica «ai partiti che palesemente calpestano questi valori», è stata una delle proposte di Gregorio. Alessandro vorrebbe invece un’Europa «dove siano importanti l’educazione e le opportunità concrete, con nuovi progetti aperti anche a un gruppo più ampio di persone, abbassando l’età e i costi». Conoscere il proprio passato per affrontare le nuove sfide, come quella dei migranti, che «rappresenta una possibilità di arricchirci culturalmente», è invece l’idea di Damiano. La sua proposta è arrivata anche in “finale”, votata tra le dieci voci su cui costruire una raccomandazione da inviare direttamente ai leader europei. (Fonte: Ansa)

(Ph. Your Europe, your say / Facebook)